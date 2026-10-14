Papa Leão XIV passou noite tranquila após cirurgia

O Papa Leão XIV passou uma noite tranquila no hospital Gemelli, após a cirurgia para remover o lobo inferior do pulmão direito e a confirmação de um diagnóstico de cancro, informou o Vaticano.

Num comunicado hoje divulgado, o Vaticano remeteu mais informação para mais tarde.

Segundo as informações do boletim médico divulgado depois da cirurgia, na terça-feira, os exames confirmaram o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, o que obrigou a remover o lobo inferior do pulmão direito.

Na mesma nota, o Vaticano indicava que a suspeita do diagnóstico tinha surgido em exames pré-operatórios e foi confirmada durante o procedimento cirúrgico, que durou 90 minutos.

Na segunda-feira, o Vaticano cancelou todas as audiências do Papa até ao próximo dia 20 de outubro.

Leão XIV tornou-se o líder de 1,4 mil milhões de católicos em todo o mundo - e o primeiro Papa norte-americano da história - a 08 de maio de 2025, após o falecimento, aos 88 anos, do argentino Papa Francisco.

Embora menos exuberante que o antecessor, Leão XIV imprimiu gradualmente o seu próprio estilo à liderança da Igreja Católica, abordando algumas das questões mais prementes a nível mundial, dos conflitos mortíferos à Inteligência Artificial.