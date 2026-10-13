Nódulo removido do pulmão do Papa Leão XIV era cancerígeno

O nódulo nos pulmões retirado ao Papa Leão XIV hoje numa cirurgia em Roma era cancerígeno e obrigou à remoção do "lobo inferior do pulmão direito", informou o Vaticano.

"Para tornar a intervenção radical, foi removido o lobo inferior do pulmão direito", e a operação "confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, como suspeitado pelos exames pré-operatórios", detalhou o Vaticano em comunicado.

Leão XIV, de 71 anos, regressou ao quarto ao final da tarde após a cirurgia de 90 minutos no Hospital Gemelli, em Roma, que, afirmou anteriormente o Vaticano, decorreu "com sucesso, dentro do prazo previsto e conforme planeado".