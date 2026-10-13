Cirurgia para remover nódulo de um pulmão do Papa em curso

A cirurgia ao Papa Leão XIV para remover um nódulo no pulmão estava em curso, anunciou o hospital Gemelli, em Roma, pouco depois das 18:00 locais, menos uma hora em Lisboa.

O Papa, 71 anos, deu entrada no hospital ao início da tarde de hoje, dois dias depois de ter anunciado que iria ser operado a um nódulo "circunscrito ao pulmão", que foi detetado "numa fase muito inicial".

A cirurgia permitirá determinar se a lesão é maligna e se será necessário outro tipo de tratamento.

Oncologistas citados pela agência norte-americana Associated Press (AP) consideram que, mesmo que o nódulo se revele cancerígeno, o prognóstico é "excelente", uma vez que terá sido removido numa fase inicial.

Fiéis, homens e mulheres religiosos reuniram-se na capela do hospital Gemelli, em Roma, para rezar pela saúde do Papa Leão XIV.

A oração do Rosário foi presidida pelo cardeal e bispo vigário de Roma, Baldassare Reina.

"Caros irmãos e irmãs, nesta capela onde cada dia o silêncio de oração acolhe as lágrimas, protege a esperança e alimenta a esperança, levantemos juntos a nossa súplica para que o Senhor sustente o nosso bispo e conforte todos os que aqui estão hospitalizados", disse o cardeal.

A oração na capela do hospital, transmitida pelos meios de comunicação do Vaticano, contou com a presença de alguns colaboradores do pontífice, religiosos e fiéis, mas as orações também foram convocadas em igrejas por todo o mundo.

A cirurgia, que normalmente é realizada sob anestesia geral, vai exigir um internamento de uma semana.

Na segunda-feira, o Vaticano cancelou todas as audiências do Papa até ao próximo dia 20 de outubro, duas semanas após a cirurgia.

Leão XIV tornou-se o líder de 1,4 mil milhões de católicos em todo o mundo - e o primeiro Papa norte-americano da história - a 08 de maio de 2025, após o falecimento, aos 88 anos, do argentino Papa Francisco.

Embora menos exuberante que o antecessor, Leão XIV imprimiu gradualmente o seu próprio estilo à liderança da Igreja Católica, abordando algumas das questões mais prementes a nível mundial, dos conflitos mortíferos à Inteligência Artificial.