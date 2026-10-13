EUA desejam "força" ao Papa após diagnóstico de cancro do pulmão

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, desejou hoje "força" ao Papa Leão XIV e aos médicos que o acompanham após o diagnóstico de cancro do pulmão.

"Que o Senhor lhe dê forças e o Espírito Santo guie os profissionais de saúde que assistem o Santo Padre", afirmou no X Rubio, que é católico praticante.

O secretário de Estado norte-americano afirmou ainda estar com a sua família unido em oração pela saúde do Papa.

Rubio reuniu-se no Vaticano em maio com Leão XIV, o primeiro Papa norte-americano, numa visita que procurou também reduzir as tensões entre a Santa Sé e a Casa Branca devido às críticas do Presidente norte-americano, Donald Trump, ao pontífice.

O nódulo nos pulmões retirado ao Papa Leão XIV hoje numa cirurgia em Roma era cancerígeno e obrigou à remoção do "lobo inferior do pulmão direito", informou o Vaticano.

"Para tornar a intervenção radical, foi removido o lobo inferior do pulmão direito", e a operação "confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, como suspeitado pelos exames pré-operatórios", detalhou o Vaticano em comunicado.

Leão XIV, de 71 anos, regressou ao quarto ao final da tarde após a cirurgia de 90 minutos no Hospital Gemelli, em Roma, que, afirmou anteriormente o Vaticano, decorreu "com sucesso, dentro do prazo previsto e conforme planeado".

A operação teve início por volta das 18:00 locais e, segundo fontes médicas citadas pela agência italiana ANSA, Leão XIV poderá movimentar-se e estar de pé na quarta-feira.

O Papa deu entrada no hospital ao início da tarde de hoje, dois dias após ter anunciado que iria ser operado a um nódulo "circunscrito ao pulmão", que foi detetado "numa fase muito inicial".

O comunicado divulgado pelo Vaticano é assinado pelo médico pessoal do Papa, Luigi Carbone, e pelo professor Stefano Margaritora, que chefia a equipa de cirurgia torácica responsável pela operação de Leão XIV.

"O Santo Padre permaneceu no bloco operatório cerca de 3 horas, sendo que a intervenção propriamente dita durou aproximadamente 90 minutos", e decorreu "bem" e sem "complicações", adiantam.

"Após a intervenção, o Papa despertou normalmente e, após um breve período de observação, regressou ao seu quarto no 10º andar" do hospital Gemelli, referem ainda.

Uma fonte do Vaticano acrescentou que o Papa pediu o jantar assim que regressou ao quarto.

Questionada sobre possíveis sinais de propagação do cancro, a mesma fonte informou que estavam a decorrer exames complementares.

Fiéis, homens e mulheres religiosos reuniram-se na capela do hospital Gemelli, em Roma, para rezar pela saúde do Papa.

A cirurgia, que normalmente é realizada sob anestesia geral, vai exigir um internamento de uma semana.

Na segunda-feira, o Vaticano cancelou todas as audiências do Papa até ao próximo dia 20 de outubro, duas semanas após a cirurgia.

Leão XIV tornou-se o líder de 1,4 mil milhões de católicos em todo o mundo - e o primeiro Papa norte-americano da história - a 08 de maio de 2025, após o falecimento, aos 88 anos, do argentino Papa Francisco.

Embora menos exuberante que o antecessor, Leão XIV imprimiu gradualmente o seu próprio estilo à liderança da Igreja Católica, abordando algumas das questões mais prementes a nível mundial, dos conflitos mortíferos à Inteligência Artificial.