Cirurgia para remover nódulo de um pulmão do Papa concluída com sucesso

A cirurgia ao Papa Leão XIV para remover um nódulo no pulmão decorreu hoje "com sucesso, dentro do prazo previsto e conforme planeado", afirmou o Vaticano.

Leão XIV, de 71 anos, regressou ao quarto após a cirurgia no Hospital Gemelli, em Roma, de acordo com um comunicado do porta-voz do Vaticano, que prometeu divulgar posteriormente mais informações.

O Papa deu entrada no hospital ao início da tarde de hoje, dois dias depois de ter anunciado que iria ser operado a um nódulo "circunscrito ao pulmão", que foi detetado "numa fase muito inicial".