Papa vai ser hospitalizado amanhã para cirurgia de remoção de nódulo pulmonar

O Papa Leão XIV será internado na terça-feira, ao fim da manhã, no hospital Gemelli, em Roma, para ser submetido a uma cirurgia de remoção de um nódulo pulmonar, indicou hoje o Vaticano.

A Santa Sé não especificou, contudo, se a cirurgia decorrerá ainda na terça-feira ou só no dia seguinte.

Leão XIV anunciou no domingo que iria ser operado "nos próximos dias" a um nódulo "circunscrito ao pulmão", que foi detetado "numa fase muito inicial", um primeiro alerta de saúde após 17 meses de um pontificado de ritmo intenso.