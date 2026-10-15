Sindicato convoca trabalhadores para manifestação nacional no Funchal no sábado
O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (Delegação da Madeira) está a convocar todos os trabalhadores da Administração Pública e do Setor Social para uma manifestação nacional no Funchal, agendada para sábado, 17 de Outubro, às 10 horas.
Nelson Pereira, coordenador do sindicato, sublinha que "a recente derrota do pacote laboral demonstrou que a luta dos trabalhadores produz resultados", reforçando que foi "a mobilização e a unidade que impediram a concretização de medidas lesivas dos seus direitos".
O responsável sindical deixa ainda um apelo directo ao Governo Regional para que tome medidas concretas contra o empobrecimento, lembrando que "o salário de muitos trabalhadores já não chega para fazer face às despesas mais básicas, como habitação, alimentação e energia". Para o dirigente, "é essencial prosseguir a luta pela valorização dos salários, por serviços públicos de qualidade e por uma vida melhor".