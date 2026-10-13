Sindicato dos Jornalistas felicita o DIÁRIO pelos seus 150 anos

A Direcção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas felicitou, esta terça-feira, o DIÁRIO pelo seu 150.º aniversário, que se assinalou no passado domingo.

Na nota assinada por Filipe Gonçalves, é salientado o "percurso que faz parte da história da Região e da vida dos madeirenses", com o presidente da Direcção Regional da Madeira daquela estrutura sindical a enfatizar que "ao longo de século e meio, [o DIÁRIO] tem sido um espaço de proximidade, memória e escrutínio, dando voz às comunidades e acompanhando as suas transformações".

Notando os desafios cada vez maiores que o jornalismo enfrenta actualmente, Filipe Gonçalves refere que "esta data é também uma homenagem à resiliência, ao compromisso e à dedicação de todos quantos, diariamente, continuam a fazer da informação um serviço público essencial à democracia".