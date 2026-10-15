Lotaria Popular atribui prémio de 75 mil euros ao número 02 967

O número 02 967 foi o contemplado com o primeiro prémio da 41.ª extracção da Lotaria Popular, realizada esta quinta-feira, 15 de Outubro, no valor de 75 mil euros na terceira fracção sorteada. As restantes fracções do mesmo número recebem 7.500 euros cada.

O segundo prémio, no valor de 7.500 euros na fracção sorteada, saiu ao número 94 973, enquanto o terceiro prémio, de 3.000 euros, coube ao número 58 399.

O quarto prémio, no valor de 2.000 euros, foi atribuído ao número 11 556.

A próxima extracção da Lotaria Popular está marcada para 22 de Outubro e terá como tema "Ditos Populares: Ter a pulga atrás da orelha".