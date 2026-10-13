Associação de Futebol da Madeira com lucro de 82 mil euros

A Assembleia Geral da Associação de Futebol da Madeira (AFM), realizada a 12 de Outubro, aprovou por maioria o Relatório de Atividades e o Relatório de Gestão e Contas relativos à época 2025/2026. Os documentos obtiveram, respetivamente, 82,28% e 83,02% de votos favoráveis.

O Relatório de Actividades apresenta uma época de continuidade das competições e de desenvolvimento das diferentes variantes do futebol madeirense, com 7.381 praticantes, cerca de 7.000 jogos e aproximadamente 70 competições. O número de praticantes cresceu cerca de 37% numa década, refletindo o trabalho dos clubes, dirigentes, treinadores, árbitros e famílias, bem como a participação de mulheres e de diferentes gerações, incluindo através do Walking Football.

No plano financeiro, a AFM encerrou a época com um resultado líquido positivo de 82.491,55 euros, após dois exercícios de resultados negativos. Os rendimentos totais reconhecidos ascenderam a 1.674.339,02 euros e os gastos totais a 1.591.847,47 euros, traduzindo uma melhoria do resultado face a 2024/2025.

A posição de curto prazo apresentou igualmente uma evolução favorável face a 2024/2025: o passivo corrente diminuiu 24,4% e a caixa e os depósitos bancários aumentaram 33,1%. Os fundos patrimoniais representavam 72,1% do ativo total no encerramento do exercício.

Durante a época foi também liquidado o remanescente da dívida à Tecnovia Madeira, concluindo o cumprimento desse compromisso.

A comparação entre exercícios deve considerar as alterações de reconhecimento e apresentação contabilística explicadas na Assembleia. Os apoios de contratos-programa passaram a ser reconhecidos na data da sua outorga, pelo que o aumento dos rendimentos não corresponde, por si só, a um aumento equivalente dos recebimentos.

Nas viagens e deslocações, passaram a ser registados separadamente o custo total e os reembolsos do subsídio social de mobilidade, que ascenderam a 98.654,74 euros, em vez de apenas o custo líquido suportado pela AFM.

Nos seguros desportivos, foi igualmente adoptado o registo separado dos rendimentos e dos gastos. Os montantes cobrados aos clubes totalizaram 239.408,11 euros, enquanto os gastos ascenderam a 265.643,43 euros: 247.629,95 euros relativos a jogadores e oficiais; 3.906,15 euros a árbitros; 13.770,11 euros a veteranos; e 337,22 euros a formandos dos cursos de treinadores. Os gastos com seguros desportivos excederam, assim, os valores cobrados aos clubes em 26.235,32 euros.

Estas alterações influenciam simultaneamente os rendimentos e os gastos apresentados nas contas, pelo que a evolução das rubricas de deslocações e seguros desportivos não traduz necessariamente um aumento equivalente do encargo efetivamente suportado pela Associação. A melhoria do resultado beneficiou também de um menor gasto reconhecido com imparidades.

A Assembleia aprovou ainda, com 83,02% de votos favoráveis, um voto de louvor ao Dr. Francisco Fernandes, autor do livro 'O Campo do Tempo', que celebra os 110 anos da AFM. A proposta foi apresentada pelo presidente do Clube Desportivo Nacional.

A direcção da AFM agradece "o contributo dos clubes e de todos os agentes desportivos para o desenvolvimento do futebol madeirense". E reafirma o compromisso com a prestação de contas, a transparência, a sustentabilidade financeira e o apoio à formação e à actividade dos clubes, respeitando a pluralidade de posições expressas pelos associados.