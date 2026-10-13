35,6 mil euros para 14 projectos de impacto social

A segunda fase do Programa de Inovação e Transformação Social (PRINT) de 2026 vai apoiar 14 projectos de empreendedorismo social, promovidos por associações e grupos informais de jovens, com um financiamento global de 35.673,65 euros.

A cerimónia de assinatura dos contratos-programa decorreu esta terça-feira, na Direção Regional de Juventude, e foi presidida pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido. O momento teve início com uma actuação de saxofone de Ana Aveiro e Ana Rodrigues, elementos do Grupo Informal de Jovens Saxofonices.

Os projectos abrangem áreas como a expressão artística e musical, a saúde e o bem-estar, a inclusão social, o cinema e o audiovisual, a cidadania europeia, a literacia financeira, a sustentabilidade ambiental e a valorização do património histórico e cultural.

Entre as iniciativas contempladas estão o «Tuna vai à Escola», da Tuna D’Elas, que pretende levar a música às crianças, e os «Dias do Saxofone», dedicados à formação e à criação artística. Também o projeto «Ervas que Cuidam», da Associação Sócio Cultural Alternativas Jovens, integra a lista de apoios.

Na área ambiental, destaca-se o «Biokeepers da Biosfera», enquanto a valorização das tradições é contemplada através do «Cinema com Histórias de Tradição», promovido pela Associação Neblina.

Considerando as duas fases de candidatura, o PRINT aprovou, em 2026, 28 das 33 candidaturas apresentadas, num investimento total de 74.438,65 euros. No conjunto, os projetos envolvem 2.248 jovens, dos quais 1.436 estão abrangidos pelas iniciativas da segunda fase.

Durante a cerimónia, Paula Margarido destacou o papel dos jovens na transformação da sociedade, defendendo que a sua importância não se limita ao futuro, mas estende-se à capacidade de intervir no presente.

"Temos nestes jovens líderes que não se limitam a repetir o mundo: recriam-no. Jovens que olham para a realidade que os rodeia, identificam problemas e, em vez de se resignarem, procuram respostas. É precisamente esta capacidade de questionar, de imaginar e de agir que precisamos de continuar a valorizar", afirmou.

A secretária regional sublinhou ainda a importância de ouvir os jovens, conhecer as suas dificuldades e compreender as suas expectativas, considerando que estes devem ter um papel ativo na construção da sociedade.

"Não basta criar programas e disponibilizar apoios. É necessário ouvir os jovens, conhecer as suas dificuldades, compreender as suas expectativas e, sobretudo, reconhecer que têm uma palavra a dizer e um papel a desempenhar na construção da sociedade em que querem viver", acrescentou

A governante salientou também que o impacto dos projectos vai além do financiamento atribuído, destacando a capacidade das iniciativas para mobilizar pessoas, aproximar gerações, criar oportunidades e promover mudanças nas comunidades.

Por sua vez, o director regional de Juventude, André Alves, agradeceu a participação e o empenho dos jovens promotores, realçando o contributo das iniciativas apoiadas para dinamizar a participação juvenil na Região.

Criado em 2017, o PRINT destina-se a associações juvenis, associações de estudantes do ensino superior, agrupamentos escutistas e grupos informais de jovens. O programa tem como objectivo apoiar iniciativas inovadoras e sustentáveis que promovam a participação juvenil e contribuam para a criação de valor social nas comunidades.