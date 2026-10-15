Câmara de Lobos atribui 11 mil euros a 22 escolas e instituições ambientais

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos vai atribuir 11 mil euros a 22 estabelecimentos de ensino e instituições do concelho distinguidos com o galardão Bandeira Verde, no âmbito do programa Eco-Escolas. O apoio pretende reconhecer o trabalho desenvolvido na área da educação ambiental e incentivar a continuidade dos projectos no ano letivo de 2026/2027.

Cada entidade receberá 500 euros, em dinheiro ou material didático, para aplicar nas actividades do programa. Metade das instituições será apoiada financeiramente e a outra metade através da entrega de materiais, mantendo-se o mesmo valor por beneficiário.

A proposta foi apresentada pelo vereador com o pelouro do Ambiente, Nuno Neves, e visa valorizar o envolvimento de alunos, coordenadores e instituições na promoção de comportamentos ambientalmente responsáveis.

Este ano, a distinção abrangeu todas as escolas do concelho, resultado que a autarquia pretende incentivar através do apoio municipal.

Entre as 22 entidades abrangidas encontram-se: creches, estabelecimentos de educação pré-escolar, escolas de vários níveis de ensino, a Escola Profissional Dr. Sérgio Teixeira, a Universidade Sénior da Casa do Povo de Câmara de Lobos e o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão de Câmara de Lobos.

O programa Eco-Escolas procura promover a adoção de práticas sustentáveis no quotidiano, envolvendo a comunidade educativa e incentivando a aplicação dos conhecimentos adquiridos também no contexto familiar e comunitário.

Com esta medida, o município pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido durante o ano lectivo de 2025/2026 e reforçar o envolvimento das instituições locais na promoção na "construção de um concelho mais sustentável".