Prémio de 1,2 milhões de euros da Lotaria Clássica para o número 59.934

O número 59.934 é o grande vencedor da 41.ª extracção da Lotaria Clássica de 2026, realizada esta terça-feira, 13 de Outubro, com um primeiro prémio de 1,2 milhões de euros, correspondente ao valor total das duas séries.

O segundo prémio, no valor de 120 mil euros, foi atribuído ao número 40.557, enquanto o terceiro prémio, de 60 mil euros, contemplou o número 55.068.

A extracção especial 'Caminhos de Portugal', promovida pelos Jogos Santa Casa, distribuiu um total de 231.210 prémios. Os valores superiores a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo de 20%.

A próxima extracção da Lotaria Clássica está marcada para 20 de Outubro, com um primeiro prémio de 600 mil euros, no total das duas séries.