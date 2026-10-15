TAP: Lufthansa prevê sinergias anuais até 450 ME e dividendos até 75%

A Lufthansa prevê sinergias líquidas anuais de até 450 milhões de euros com a TAP e acordou com o Estado um mecanismo para elevar a distribuição de dividendos até 75%, anunciou hoje o grupo alemão.

Numa conferência telefónica com analistas e investidores, o diretor financeiro da Lufthansa, Till Streichert, explicou que a maior parte das sinergias deverá ser gerada na TAP, tendo sido acordado também com o Governo português um mecanismo de aumento progressivo da distribuição de dividendos, que poderá atingir 75%.

Segundo o responsável, este mecanismo permitirá à Lufthansa beneficiar dos ganhos gerados na transportadora portuguesa enquanto detiver uma participação minoritária, não sendo necessário adquirir a maioria do capital para concretizar as sinergias previstas.