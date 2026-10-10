Clube de Motards da Madeira realiza passeio anual ao Porto Santo

O Clube de Motards da Madeira rumou ao Porto Santo para o seu passeio anual e para continuar os festejos dos 28 anos de existência, que celebrou no passado dia 1 de Outubro.

Para isso, preparou uma série de iniciativas para este fim-de-semana, que prometem encher de alegria os motards que se associaram a este aniversário.

Os Motards da Madeira chegaram nos últimos dias à "ilha dourada" e, conjuntamente com os motards do Porto Santo, vão dar, este sábado, um passeio pelas estradas da ilha.

Para a noite está preparado um jantar temático, a 'Noite Branca', no restaurante Pé na Água, onde haverá algumas surpresas.

São esperadas mais de 200 pessoas vindas da Madeira para este passeio anual do Clube de Motards da Madeira. Juntando os motards do Porto Santo, serão centenas as motas a passear pela ilha.