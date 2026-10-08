Estado prevê 337 milhões de euros para a Madeira em 2027

A Região Autónoma da Madeira deverá receber 337 milhões de euros do Orçamento do Estado para 2027.

A proposta apresentada pelo Governo da República à Assembleia da República contempla duas componentes principais: a transferência anual destinada à Região e uma verba associada ao Fundo de Coesão, instrumento criado para apoiar o investimento e reduzir as diferenças de desenvolvimento entre os arquipélagos e o restante território nacional.

Albuquerque garante verbas no OE2027 e prepara Orçamento Regional Fundo de Coesão, saúde e Centro Internacional de Negócios entre as matérias negociadas com o Governo da República

Mas as transferências ao abrigo da Lei das Finanças Regionais não esgotam as medidas contempladas na proposta orçamental.

O Governo da República prevê igualmente mecanismos extraordinários relacionados com a redução da dívida regional e autorizações para operações financeiras destinadas a reorganizar responsabilidades existentes e regularizar pagamentos em atraso.