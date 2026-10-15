Comédia brasileira estreia hoje na Madeira
Peça de teatro promovida pelo DIÁRIO, associada à comemoração dos seus 150 anos, sobe ao palco do Centro de Congressos da Madeira, às 21h30
Conheça os destaques da agenda desta quinta-feira, diz 15 de Outubro.
A comédia teatral brasileira ‘Uma Vida de Amizade’ estreia hoje, às 21h30, na Madeira, no Centro de Congressos da Madeira. A peça, protagonizada pelas reconhecidas actrizes Adriana Garambone, Sílvia Pfeifer e Helena Fernandes, chega à Região por iniciativa do DIÁRIO, no âmbito das comemorações dos seus 150 anos.
Com texto de Gustavo Pinheiro e encenação de Fernando Philbert, a comédia acompanha o reencontro de três amigas de longa data, que partilham memórias, confidências e diferentes perspectivas sobre a vida. Entre momentos de humor e emoção, o espectáculo aborda a amizade, o envelhecimento, os sonhos e a importância da cumplicidade feminina, desafiando os estereótipos associados às mulheres depois dos 40 anos.
Os bilhetes estão à venda nas lojas do DIÁRIO, no Balcão de Informações do Forum Madeira, no Casino da Madeira, no Clube de Vídeo Oeste (Ribeira Brava), na Tabacaria Becas (Machico), à entrada do evento no Centro de Congressos da Madeira ou on line.
Mas há outras iniciativas a ter em conta na agenda desta quinta-feira, dia 15 de Outubro.
Agenda
09h30 - Sessão do EEA Grants para combater violência doméstica, promovido pela Unidade Nacional de Gestão do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (UNG-MFEEE), em coorganização com as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e os Governos Regionais dos Açores e da Madeira. Iniciativa terá lugar no Auditório do Edifício do Campo da Barca.
Francisco José Cardoso , 28 Setembro 2026 - 10:37
09h30 - reunião da vereação da Câmara Municipal do Funchal, nos Paços do Concelho.
10h30 - Rubina Leal recebe o Comandante das Forças Terrestres, Tenente-General Luís Monsanto, na Assembleia Legislativa da Madeira (Sala Rosa), seguindo-se, às 12h30, a recepção do mesmo comandante pelo Representante da República para a Madeira.
15h00 - reunião da 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa da Madeira, que terá como ponto único a análise e votação do requerimento para Audição Parlamentar, da autoria do PS, intitulado ‘Audição sobre as condições de arranque e funcionamento do sistema educativo regional no ano letivo 2026/2027’.
16h00 - cerimónia de rendição do Comandante do Comando Operacional da Madeira.
16h30 - a USAM – União dos Sindicatos da Madeira vai distribuir documentos aos trabalhadores e população em geral, no âmbito da preparação e mobilização para a manifestação 'Contra o Aumento do Custo de Vida', pelas ruas do Funchal.
19h00 - iniciativa em memória de José Viale Moutinho, intitulada 'Ei - Los Que Partem', na Galeria Anjos Teixeira.
Jorge Freitas Sousa , 13 Outubro 2026 - 11:40
Efemérides
1815 - Napoleão Bonaparte chega à Ilha de Santa Helena, lugar do desterro.
1921 - Sai o primeiro número da revista Seara Nova.
1942 - O Aeroporto de Lisboa, na Portela de Sacavém, é aberto ao tráfego internacional.
1951 - O Egito denuncia o tratado com o Reino Unido sobre o Canal do Suez.
1973 - 56 Estados-membros das Nações Unidas (ONU) agendam um debate sobre "a ocupação ilegal pelas forças militares portuguesas dos territórios da Guiné-Bissau".
1974 - Portugal reconhece a soberania da Índia em Goa, Damão, Diu, Dadrá e Nagar Aveli.
1978 - A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) proclama a Declaração Universal dos Direitos do Animal.
1981 - Portugal é eleito para o Conselho Económico e Social das Nações Unidas (ONU).
1990 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao Presidente soviético, Mikhail Gorbachov.
1993 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído aos sul-africanos Nelson Rolihlahla Mandela, líder do Congresso Nacional Africano (ANC), e ao Presidente da África do Sul, Frederik Willem de Klerk.
2000 - Eleições nas Regiões Autónomas dão a maioria absoluta ao PS nos Açores e ao PSD na Madeira.
2006 - Um contingente de 17 elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) parte para Timor-Leste, no âmbito da participação de Portugal na força de segurança das Nações Unidas (ONU) no território.
2008 - Os Reis de Espanha condecoram na Corunha, com a Medalha de Ouro das Belas Artes, Manoel de Oliveira e Maria João Pires, embora a pianista não tenha estado na cerimónia "por impedimentos profissionais".
2012 - Milhares de pessoas manifestam-se em frente à Assembleia da República num protesto chamado "Cerco ao parlamento". As grades montadas pela polícia são derrubadas, numa noite que acaba com detenções de manifestantes junto à residência oficial do primeiro-ministro.
2017 - Centenas de incêndios atingem 36 concelhos da região Centro, no pior dia de fogos do ano (segundo as autoridades), provocando 45 mortos e cerca de 70 feridos e destruindo total ou parcialmente perto de 1.500 casas e cerca de meio milhar de empresas.
2018 - O antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro é condenado a cinco anos de prisão com pena suspensa por falsidade informática e falsificação de documentos.
2019 - O XIII Governo Regional da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP, toma posse.
2020 - O primeiro-ministro, António Costa, entrega em Bruxelas o primeiro esboço do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de Portugal à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
2020 - O Conselho da União Europeia anuncia ter adotado sanções contra seis indivíduos e uma entidade envolvidos na "tentativa de assassínio" do opositor russo Alexei Navalny com um agente neurotóxico no final de agosto na Rússia.
Pensamento do dia
Se não for possível confortar os aflitos, então há que afligir quem vive no conforto. John Kenneth Galbraith (1908), economista