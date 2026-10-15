Comédia brasileira estreia hoje na Madeira

A comédia teatral brasileira ‘Uma Vida de Amizade’ estreia hoje, às 21h30, na Madeira, no Centro de Congressos da Madeira. A peça, protagonizada pelas reconhecidas actrizes Adriana Garambone, Sílvia Pfeifer e Helena Fernandes, chega à Região por iniciativa do DIÁRIO, no âmbito das comemorações dos seus 150 anos.

Com texto de Gustavo Pinheiro e encenação de Fernando Philbert, a comédia acompanha o reencontro de três amigas de longa data, que partilham memórias, confidências e diferentes perspectivas sobre a vida. Entre momentos de humor e emoção, o espectáculo aborda a amizade, o envelhecimento, os sonhos e a importância da cumplicidade feminina, desafiando os estereótipos associados às mulheres depois dos 40 anos.

Os bilhetes estão à venda nas lojas do DIÁRIO, no Balcão de Informações do Forum Madeira, no Casino da Madeira, no Clube de Vídeo Oeste (Ribeira Brava), na Tabacaria Becas (Machico), à entrada do evento no Centro de Congressos da Madeira ou on line.

Mas há outras iniciativas a ter em conta na agenda desta quinta-feira, dia 15 de Outubro.

Agenda

09h30 - Sessão do EEA Grants para combater violência doméstica, promovido pela Unidade Nacional de Gestão do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (UNG-MFEEE), em coorganização com as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e os Governos Regionais dos Açores e da Madeira. Iniciativa terá lugar no Auditório do Edifício do Campo da Barca.

09h30 - reunião da vereação da Câmara Municipal do Funchal, nos Paços do Concelho.

10h30 - Rubina Leal recebe o Comandante das Forças Terrestres, Tenente-General Luís Monsanto, na Assembleia Legislativa da Madeira (Sala Rosa), seguindo-se, às 12h30, a recepção do mesmo comandante pelo Representante da República para a Madeira.

15h00 - reunião da 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa da Madeira, que terá como ponto único a análise e votação do requerimento para Audição Parlamentar, da autoria do PS, intitulado ‘Audição sobre as condições de arranque e funcionamento do sistema educativo regional no ano letivo 2026/2027’.

16h00 - cerimónia de rendição do Comandante do Comando Operacional da Madeira.

16h30 - a USAM – União dos Sindicatos da Madeira vai distribuir documentos aos trabalhadores e população em geral, no âmbito da preparação e mobilização para a manifestação 'Contra o Aumento do Custo de Vida', pelas ruas do Funchal.

19h00 - iniciativa em memória de José Viale Moutinho, intitulada 'Ei - Los Que Partem', na Galeria Anjos Teixeira.

Efemérides

1815 - Napoleão Bonaparte chega à Ilha de Santa Helena, lugar do desterro.

1921 - Sai o primeiro número da revista Seara Nova.

1942 - O Aeroporto de Lisboa, na Portela de Sacavém, é aberto ao tráfego internacional.

1951 - O Egito denuncia o tratado com o Reino Unido sobre o Canal do Suez.

1973 - 56 Estados-membros das Nações Unidas (ONU) agendam um debate sobre "a ocupação ilegal pelas forças militares portuguesas dos territórios da Guiné-Bissau".

Foto Arquivo

1974 - Portugal reconhece a soberania da Índia em Goa, Damão, Diu, Dadrá e Nagar Aveli.

1978 - A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) proclama a Declaração Universal dos Direitos do Animal.

1981 - Portugal é eleito para o Conselho Económico e Social das Nações Unidas (ONU).

1990 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao Presidente soviético, Mikhail Gorbachov.

1993 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído aos sul-africanos Nelson Rolihlahla Mandela, líder do Congresso Nacional Africano (ANC), e ao Presidente da África do Sul, Frederik Willem de Klerk.

2000 - Eleições nas Regiões Autónomas dão a maioria absoluta ao PS nos Açores e ao PSD na Madeira.

Foto Arquivo

2006 - Um contingente de 17 elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) parte para Timor-Leste, no âmbito da participação de Portugal na força de segurança das Nações Unidas (ONU) no território.

2008 - Os Reis de Espanha condecoram na Corunha, com a Medalha de Ouro das Belas Artes, Manoel de Oliveira e Maria João Pires, embora a pianista não tenha estado na cerimónia "por impedimentos profissionais".

2012 - Milhares de pessoas manifestam-se em frente à Assembleia da República num protesto chamado "Cerco ao parlamento". As grades montadas pela polícia são derrubadas, numa noite que acaba com detenções de manifestantes junto à residência oficial do primeiro-ministro.

2017 - Centenas de incêndios atingem 36 concelhos da região Centro, no pior dia de fogos do ano (segundo as autoridades), provocando 45 mortos e cerca de 70 feridos e destruindo total ou parcialmente perto de 1.500 casas e cerca de meio milhar de empresas.

2018 - O antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro é condenado a cinco anos de prisão com pena suspensa por falsidade informática e falsificação de documentos.

2019 - O XIII Governo Regional da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP, toma posse.

XIII Governo Regional da Madeira., Foto Arquivo

2020 - O primeiro-ministro, António Costa, entrega em Bruxelas o primeiro esboço do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de Portugal à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

2020 - O Conselho da União Europeia anuncia ter adotado sanções contra seis indivíduos e uma entidade envolvidos na "tentativa de assassínio" do opositor russo Alexei Navalny com um agente neurotóxico no final de agosto na Rússia.

Pensamento do dia