Morreu o cantor brasileiro Netinho

O cantor brasileiro Netinho morreu hoje, aos 60 anos, num hospital de Salvador, na Bahia, no Brasil. O artista estava a lutar contra um cancro do sistema linfático há mais de um ano.

Nascido em Santo Antônio de Jesus a 12 de Julho de 1966, Netinho mudou-se aos 10 anos para Salvador, onde entrou em contacto com a música e começou a carreira. O artista ficou conhecido pelas músicas "Beijo na Boca" e "Milla", música lançada em 1996 que se tornou um dos maiores êxitos da carreira do cantor e um símbolo da música axé.