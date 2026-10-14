PSD exige plano de manutenção dos espaços públicos de Machico

Os deputados municipais do PSD de Machico criticam a falta de limpeza e manutenção dos espaços públicos do concelho e exigem ao executivo camarário a implementação de um plano permanente de intervenção.

Em comunicado, os social-democratas reiteram as preocupações manifestadas na Assembleia Municipal de 30 de Setembro, apontando a existência de passeios e bermas invadidos por ervas, jardins degradados e vegetação descontrolada, com particular preocupação relativamente às zonas das ribeiras.

"Não adianta falar de projectos do futuro se não se consegue cuidar do Machico de hoje", criticam os deputados, considerando que a situação compromete a segurança, a acessibilidade, a qualidade de vida dos residentes e a imagem turística do concelho.

O PSD reclama o reforço imediato das acções de limpeza, intervenções regulares nos espaços verdes e a criação de um calendário de manutenção.

Na mesma reunião, os social-democratas questionaram o Regulamento de Apoio Social, defenderam uma bolsa mínima de 150 euros mensais para estudantes deslocados e contestaram as restrições ao Alojamento Local previstas no novo regulamento municipal. "Proibir não é uma política de habitação. Proibir não cria uma única casa. Proibir não constrói uma única habitação. Proibir não resolve o problema do preço das casa", reforça o PSD.