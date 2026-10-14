PSD defende estratégia atlântica sobre o ferry, mas exige compromisso do Estado

Por sua vez, o deputado do PSD, Bruno Melim, defendeu que a discussão sobre uma ligação marítima regular entre a Região e o continente deve ser enquadrada numa estratégia atlântica mais abrangente, com envolvimento de parceiros territoriais e económicos.

Durante o debate dos projectos de resolução do JPP e da Iniciativa Liberal sobre o ferry, o social-democrata considerou que a proposta liberal introduz uma perspectiva que tem sido pouco explorada, ao relacionar a ligação marítima com o desenvolvimento económico e o reforço das ligações entre a Madeira, as Canárias e outros territórios do Atlântico.

Bruno Melim recordou experiências anteriores de ligações marítimas envolvendo as Canárias e referiu discussões sobre o aprofundamento das relações económicas na região atlântica. Na sua perspectiva, a ligação não deve ser encarada apenas como uma rota entre a Madeira e Lisboa, mas como parte de uma estratégia logística e comercial mais ampla.

O deputado sublinhou, contudo, que a concretização de uma ligação ferry não pode desresponsabilizar o Estado. “É uma responsabilidade da República, que é o princípio da continuidade territorial”, afirmou, defendendo que cabe ao Governo da República assumir os compromissos necessários para garantir a ligação.

Na intervenção, Bruno Melim dirigiu também críticas ao PS, questionando declarações anteriores sobre as possibilidades de concretização do projecto e a identificação de operadores interessados. O deputado defendeu que a discussão deve assentar em propostas viáveis e numa visão estratégica para o desenvolvimento económico da Madeira.