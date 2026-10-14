Rooney acusa Ronaldo de "minar" a selecção

Wayne Rooney não poupou nas críticas a Cristiano Ronaldo pela forma como o jogador madeirense abandonou a concentração da selecção nacional. O antigo internacional inglês, que partilhou o balneário com o português no Manchester United entre 2004 e 2009, considera que a atitude do avançado foi desrespeitosa para com o Jorge Jesus, os colegas e a própria Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na minha opinião, foi errado em todos os sentidos. Minar o seu treinador e os seus companheiros da forma como ele fez foi muito errado. Minou a Federação. Tudo foi errado do ponto de vista futebolístico, como colega de equipa e também como treinador. Foi duro. Não foi agradável de ver Wayne Rooney, antigo jogador de futebol

Em declarações ao podcast 'Stick to United', Rooney mostrou-se particularmente crítico em relação à decisão de Ronaldo e ao comunicado que divulgou posteriormente. "Sair daquela forma da concentração de Portugal e depois publicar aquele comunicado... Na minha opinião, foi errado em todos os sentidos", afirmou, acrescentando que o comportamento do internacional português acabou por prejudicar a equipa.

“It’s wrong in every sense!” 👀 Wayne has his say on Ronaldo’s situation with the national team. https://t.co/4KgS94sIBh — The United Stand (@UnitedStandMUFC) October 13, 2026

O antigo avançado, que somou 205 jogos ao lado de Ronaldo ao serviço dos 'red devils', foi ainda confrontado com a possibilidade de este episódio representar o fim do percurso de CR7 na equipa das Quinas. Rooney admitiu que seria "uma pena" assistir a uma despedida nestas circunstâncias, considerando que o português está a revelar dificuldades em aceitar a aproximação do final da carreira.

"Chega um momento em que todos os jogadores têm de deixar o futebol internacional, de se retirar do futebol. Esse momento chega para todos e, infelizmente, ele não está a lidar bem com isso, e é desconfortável de ver", finalizou.

Ronaldo pede desculpa e está disponível "como sempre" para ganhar pela selecção O avançado Cristiano Ronaldo assumiu-se hoje disponível "como sempre" para "competir e ganhar" pela seleção portuguesa de futebol, numa mensagem escrita, em que pede desculpa aos adeptos e companheiros por ter abandonado a equipa das 'quinas'.

Em comunicado, divulgado no dia 6 de Outubro, Cristiano Ronaldo pediu desculpa aos adeptos e companheiros por ter abandonado a equipa das 'quinas'.

"Se estiver bem fisicamente, a jogar no meu clube, com golos espero, a seguir ao cumprimento da suspensão que me for aplicada, estarei disponível, como sempre estive até hoje, para competir e ganhar pela nossa seleção. Esta é, acreditem, a mais pura das verdades", escreveu.

Em 30 de Setembro, Ronaldo abandonou o estágio da selecção, que preparava os jogos do Grupo A4 da Liga das Nações frente a Dinamarca e Noruega, tendo justificado a sua atitude com uma quebra de confiança por parte de Jorge Jesus.