Piers Morgan acusa Jorge Jesus de não cumprir acordo com Cristiano Ronaldo

O apresentador britânico Piers Morgan revelou novos detalhes sobre a polémica entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. Segundo o jornalista, o capitão da selecção nacional recebeu "garantias absolutas" sobre o papel que teria na equipa, mas o seleccionador não terá cumprido o acordo.

No programa 'Football Uncensored', Morgan afirmou que essas garantias terão pesado na decisão de Ronaldo de prolongar a carreira internacional. O plano passaria por o avançado disputar os dois primeiros jogos da Liga das Nações e descansar nos dois seguintes.

"Foram dadas garantias absolutas a Cristiano Ronaldo da forma como ia ser usado. Foi uma das razões pelas quais decidiu continuar a carreira internacional. Na Liga das Nações, Jorge Jesus disse que Ronaldo ia jogar os dois primeiros jogos e descansar os dois seguintes", afirmou Piers Morgan

O jornalista britânico e amigo do craque revelou ainda que Jorge Jesus terá garantido ao avançado que este disputaria os 90 minutos frente ao País de Gales.

Ronaldo acabou por ser substituído aos 67 minutos, situação que, segundo Morgan, deixou o jogador "um pouco chateado". O apresentador afirma que Jesus terá posteriormente pedido desculpa ao capitão da selecção e a Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, comprometendo-se ainda a explicar publicamente o sucedido.

"O treinador pediu-lhe desculpa, pediu desculpa ao presidente e disse que ia explicar, para o exterior, que tal não devia ter acontecido", revelou.

Piers Morgan sublinha que Ronaldo "não exige ser titular absoluto nem jogar os 90 minutos de todos os jogos", defendendo que o problema estará relacionado com a forma como as decisões são comunicadas ao jogador.

"Para ele, trata-se de uma questão de respeito. Prometeram-lhe uma coisa, fizeram o oposto. O treinador continuou a ir para as conferências de imprensa dizer o oposto do que combinava em privado", referiu.

O apresentador britânico acrescentou ainda que, na sua perspectiva, Jesus deveria "agradecer por ter o maior jogador da história de Portugal na equipa", considerando que o impacto de Ronaldo "vai além do campo".

Esta não é a primeira vez que Piers Morgan comenta a saída de Cristiano Ronaldo do estágio da Seleção Nacional, na Dinamarca.

Depois de Jorge Jesus ter afirmado, numa conferência de imprensa, que não existia qualquer problema com o capitão português, Morgan reagiu nas redes sociais com a expressão "Fact-check: treta".

Piers Morgan comentou também uma notícia do 'The Times', segundo a qual Cristiano Ronaldo teria abandonado a concentração da selecção depois de lhe ter sido transmitido que as necessidades da equipa eram mais importantes do que as suas, na sequência de conversas para resolver o desentendimento com Jorge Jesus.

"Não foi por isso que ele bateu com a porta, como ficará claro assim que falar sobre o assunto", garantiu o jornalista.

Cristiano Ronaldo anunciou, na semana passada, através das redes sociais, que tinha decidido abandonar o estágio da selecção nacional, após uma conferência de imprensa de Jorge Jesus e uma conversa com Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

O jogador garantiu, na altura, que revelaria "a seu tempo" a verdade sobre o sucedido.