SESARAM aposta na formação para reforçar resposta oncológica

Dezenas de profissionais de saúde participaram na formação 'Cardio-Oncologia 2026: Das Guidelines às Novas Fronteiras da Prática Clínica', que decorreu na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, com o objectivo de aprofundar conhecimentos e reforçar a articulação entre as especialidades de Cardiologia e Oncologia.

Promovida pelo Centro de Formação do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), a iniciativa procurou fomentar o diálogo entre diferentes áreas médicas e contribuir para uma abordagem mais integrada aos doentes oncológicos, desde o diagnóstico e tratamento até à vigilância a longo prazo.

A sessão de abertura foi conduzida por Ana Paula Vieira, directora do Serviço de Oncologia Médica do SESARAM, que destacou a importância da colaboração multidisciplinar na identificação de necessidades e oportunidades de melhoria dos cuidados de saúde, particularmente no que diz respeito à segurança dos doentes.

"É esse o propósito que nos reúne: oferecer cuidados cada vez mais seguros, integrados e atentos às necessidades de cada pessoa", afirmou a responsável.

A formação contou igualmente com a participação das médicas Débora Sá, Ingrid Mora e Manuela Fiuza, esta última coordenadora da Unidade de Cardio-Oncologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, que partilharam conhecimentos e experiências clínicas nesta área.