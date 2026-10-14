Albuquerque garante que investimento na habitação vai continuar

Miguel Albuquerque garantiu que o Governo Regional vai continuar a investir na construção de habitação acessível, sem pôr em causa o mercado imobiliário nem o alojamento local. “Vamos continuar a avançar na grande prioridade da Madeira neste momento: a construção de habitação acessível para as famílias”, afirmou durante uma visita a um empreendimento privado, na Rua João Tavira, no Funchal.

O projecto, promovido pelo grupo de emigrantes FAA Rentals, resulta da reabilitação de um prédio urbano, nos números 61 a 65 daquela rua. Albuquerque aproveitou a visita para reafirmar que a política de habitação do Executivo prosseguirá em paralelo com a actividade privada.

O presidente do Governo Regional disse que está a ser ultimado um investimento de 175 milhões de euros em habitação, com intervenções em vários concelhos. Defendeu que a construção de casas para as famílias pode avançar sem travar o mercado imobiliário, que considerou importante para a economia regional e para a criação de emprego.

Sobre o alojamento local, Albuquerque afirmou que a actividade gera rendimento para muitas famílias e contribui para dinamizar os concelhos. O governante defendeu, assim, uma política que aumente a oferta habitacional sem comprometer os sectores ligados ao imobiliário e ao turismo.