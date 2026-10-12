Albuquerque quer mais habitação acessível sem travar o imobiliário e o alojamento local

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, defendeu que a construção de habitação acessível deve avançar sem pôr em causa o mercado imobiliário e o alojamento local. As declarações foram feitas durante a visita ao projecto de reabilitação da antiga Escola do Porto da Ribeira, no Campanário, que prevê a criação de seis fogos de habitação social.

“Vamos continuar a avançar na grande prioridade da Madeira neste momento: a construção de habitação acessível para as famílias”, afirmou Albuquerque, acrescentando que o Governo Regional está a ultimar um investimento de 175 milhões de euros nesta área, em vários concelhos.

O governante sustentou que a política de habitação não deve comprometer o mercado imobiliário, que considerou “importantíssimo para a economia da Madeira”. Justificou que a construção mobiliza empresas e fornecedores locais, cria emprego e faz circular capital na Região.

Albuquerque defendeu também a continuidade do alojamento local, sujeito a regras, mas sem interferência no mercado. “O alojamento local foi a melhor coisa que aconteceu à maioria dos concelhos e das freguesias”, afirmou, argumentando que a actividade gera rendimento para muitas famílias.

O projecto da Ribeira Brava, promovido pelo Município e financiado pelo PRR, destina-se a famílias identificadas no âmbito da Estratégia Local de Habitação. A antiga escola será adaptada para assegurar condições de habitabilidade, conforto, segurança e eficiência energética.