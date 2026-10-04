Paulo Neves garante que "a Venezuela não está esquecida e todas as ajudas são para continuar"”

Paulo Neves assegurou, esta manhã, que a Venezuela “não está esquecida” e que a comunidade madeirense ali residente "continuará a ser, tal como o foi desde a primeira hora, apoiada". O deputado, numa iniciativa no Jardim Municipal, sublinhou que os apoios prestados pela Madeira ao povo venezuelano, após os sismos, foram apoios “muito fortes e sólidos” e que, acima de tudo, já chegaram a quem mais precisava

O deputado do PSD à Assembleia da República que, nesta ocasião, assinalou o apoio financeiro de mais de 150.000 que o Governo Regional da Madeira disponibilizou à Venezuela mas, também, outras ajudas, nomeadamente a da equipa de técnicos enviada para ajudar as populações nas operações de socorro e salvamento.

A Madeira teve uma presença muito sólida, muito reconhecida e muito visível na Venezuela e naturalmente que isso teve e tem uma repercussão muito positiva entre a nossa comunidade na Venezuela e aquilo que eu quero hoje dizer é que nós vamos continuar atentos e a acompanhar todo este processo. Paulo Neves

Paulo Neves fez-se acompanhar, nesta iniciativa, por representantes do Núcleo de Emigrantes do PSD/M, estrutura que, "também desde a primeira hora, se mobilizou para prestar todos os apoios necessários".

O social-democrata lembrou ainda que, a nível nacional, os deputados eleitos pelo PSD/M à Assembleia da República, nomeadamente na Comissão de Negócios Estrangeiros, conseguiram colocar este tema na agenda política do parlamento e fizeram com que a ajuda nacional chegasse também à Venezuela, destacando-se os mais de 60 elementos da protecção civil enviados.

“Temos uma preocupação comum de apoiar e acompanhar a nossa comunidade e esse trabalho é para continuar”, concluiu o deputado.