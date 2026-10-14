PSD garante que combustíveis são mais baratos na Madeira do que no continente

Bruno Macedo, do PSD, rejeitou as críticas do PS e do JPP à política do Governo Regional para os combustíveis, defendendo que os preços praticados na Madeira têm sido, em várias ocasiões, inferiores aos do continente, apesar dos custos acrescidos associados à insularidade.

Durante o debate das propostas para reduzir o ISP, o social-democrata contestou a ideia de que o executivo regional não tem tomado medidas para proteger os consumidores. Para sustentar a posição, apresentou comparações de preços da gasolina e do gasóleo referentes a 2024, 2025 e 2026.

Bruno Macedo argumentou que a análise dos preços deve ter em conta a evolução ao longo do tempo, em vez de se concentrar apenas em momentos específicos de subida. Segundo o deputado, os dados que apresentou demonstram que os madeirenses nem sempre pagam mais pelos combustíveis do que os consumidores do continente e dos Açores.

O parlamentar criticou ainda o que considerou ser uma apresentação incompleta do problema por parte dos partidos da oposição, afirmando que o preço final dos combustíveis não depende apenas do ISP, incluindo também outros impostos e encargos.

"Os madeirenses pagam menos por litro de combustível quando abastecem na Região do que no continente", afirmou Bruno Macedo, defendendo a actuação do Governo Regional perante as críticas da oposição.