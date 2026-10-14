PS defende que ferry entre a Madeira e o continente deve integrar estratégia nacional

O deputado do PS, Gonçalo Leite Velho, defendeu na Assembleia Legislativa da Madeira, que a criação de uma ligação ferry regular entre a Região e o continente deve ser enquadrada numa estratégia nacional para o transporte marítimo, em vez de ser tratada apenas como uma reivindicação regional.

Na intervenção durante a discussão de projectos de resolução do JPP e da Iniciativa Liberal sobre a ligação marítima, o socialista considerou que um dos principais problemas tem sido a falta de uma visão nacional para o sector. Apontou o exemplo de Espanha, onde as ligações marítimas regulares entre o território continental e os arquipélagos fazem parte de uma estratégia mais ampla.

Gonçalo Leite Velho contestou também críticas relacionadas com os custos destas ligações, argumentando que o investimento público no transporte marítimo deve ser visto no contexto das políticas de mobilidade e desenvolvimento económico. Referiu, nesse âmbito, investimentos que, segundo afirmou, chegaram a representar cerca de 50% de um montante de 70 milhões de euros.

O deputado defendeu ainda que as ligações marítimas devem contribuir para dinamizar a economia e incentivar a inovação no sector. Nesse sentido, questionou o PSD sobre as medidas adoptadas para promover a inovação na atividade marítima.