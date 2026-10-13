JPP e IL apresentam duas resoluções que visam a ligação ferry entre a Madeira e o continente

A Assembleia Legislativa da Madeira está discutir em conjunto dois projectos de resolução sobre o regresso das ligações marítimas regulares de passageiros e carga rodada entre a Região e o continente. O JPP propõe que o Governo da República inscreva no Orçamento do Estado para 2027 as verbas necessárias à operacionalização da ligação, enquanto a Iniciativa Liberal (IL) recomenda que seja avaliada a viabilidade de um serviço de ferry articulado com as ligações marítimas já existentes entre a Península Ibérica e as ilhas Canárias.

Élvio Sousa (JPP) diz que a ligação é matéria de inequívoco interesse nacional e que garante o princípio da continuidade territorial. A existência de uma ligação deste género representa uma estrutura de mobilidade, que, entre muitos outros, pode reduzir a dependência do transporte aéreo, além de alimentar a concorrência do transporte de mercadorias.

Sem ferry, as empresas ficam muito dependentes do transporte aéreo, em especial na conjuntura em que os madeirenses têm de avançar o total do custo do transporte aéreo.

O estudo recentemente divulgado pelo Governo da República foi concluído em 2026 pelo IMT, que lançou reservas quanto à sustentabilidade da ligação sem compensações, mas reconhece o elevado interesse público da ligação. Essa “sondagem incluída no estudo mostra que a população escolheu o ferry de forma esmagadora. 72% consideram o ferry vital”.

Especialistas consideram que a não consideração da carga rodada prioritária como uma lacuna, diz Élvio Sousa.

O JPP, garante, sempre disse haver duas modalidades de viabilizar a ligação: por responsabilidade do Estado; segundo, diplomacia comercial, entre governo da Madeira e de Canárias.

A intenção é que o Governo da República lance, em 2027, o concurso público internacional para o estabelecimento da linha.