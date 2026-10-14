PSD garante que todos os alunos da Madeira têm professor atribuído
Valter Correia contestou as críticas do JPP à situação dos docentes, defendendo que os concursos decorreram atempadamente e que a Região salvaguarda as condições profissionais da classe
O deputado do PSD, Valter Correia, defendeu, na Assembleia Legislativa da Madeira, que o ano lectivo começou com normalidade na Região, assegurando que todos os alunos têm professor atribuído nas diferentes disciplinas.
Na intervenção durante o debate do voto de saudação pelo Dia Mundial do Professor, apresentado pelo JPP, o social-democrata criticou a análise dos proponentes, considerando que não teve em conta a colocação atempada dos professores e educadores.
Válter Correia contestou também as referências ao desgaste profissional e ao envelhecimento da classe docente, defendendo que os professores da Madeira beneficiam de condições de trabalho que considerou favoráveis, nomeadamente ao nível da redução da componente lectiva e das regras de progressão na carreira.
Sobre as alegadas carências em determinadas disciplinas, o deputado afirmou que a realidade nas escolas não corresponde ao cenário traçado pelo JPP. “Todos os alunos têm professor a todas as disciplinas”, sustentou.
O parlamentar acusou ainda o JPP de centrar o discurso na insatisfação e afirmou que o PSD continuará a investir na valorização dos docentes. “Sabemos que, ao fazê-lo, estamos a investir no futuro da Madeira”, declarou, deixando um agradecimento aos professores e educadores pelo trabalho desenvolvido na Região.