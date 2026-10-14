Lar melhora instalações

A remodelação do Lar do Porto Moniz, num investimento de 1,2 milhões de euros, melhorou as instalações e as condições de trabalho, afirmou Luísa Pessanha, administradora judicial da instituição.

A intervenção criou novos quartos, incluindo quartos triplos, salas para actividades e um espaço para o pessoal. Foram ainda adquiridas ajudas técnicas para reforçar o conforto dos residentes e prevenir lesões entre os trabalhadores.

O lar mantém os mesmos 37 utentes. “Não há novas camas, há novos quartos”, esclareceu Luísa Pessanha durante a visita do presidente do Governo Regional às instalações