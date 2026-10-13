Direcção Regional do Ordenamento do Território muda de instalações

A Direcção Regional do Ordenamento do Território (DROTe) vai transferir as suas instalações da Rua da Sé para a Rua do Seminário, n.º 21.

Devido às operações de mudança, o atendimento presencial estará encerrado entre 19 e 24 de Outubro, sendo retomado na segunda-feira, dia 26, já nas novas instalações, entre as 9 e as 17h30.

Durante este período, os cidadãos poderão continuar a utilizar os serviços digitais da DROTe, nomeadamente para consultas de informação territorial, cadastral e geográfica.

Para esclarecimentos ou pedidos de informação, mantém-se disponível o endereço electrónico [email protected] e o contacto telefónico 291 145 320, este último sujeito a eventuais condicionamentos durante a mudança.