Trump anuncia trégua para ataques contra instalações energéticas

A Rússia e a Ucrânia concordaram com um cessar-fogo para os ataques contra infraestruturas energéticas dos dois países, anunciou hoje o Presidente norte-americano, Donald Trump.

"A partir de agora, há um cessar-fogo energético [escrito em maiúsculas] na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ambos os lados concordaram. Não o quebrem!", escreveu Donald Trump na sua rede Truth Social, sem adiantar mais pormenores.

Antes da mensagem do líder norte-americano, o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que está disposto a interromper os ataques contra refinarias da Rússia se Moscovo deixar de visar infraestruturas energéticas da Ucrânia.