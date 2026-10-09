O treinador do Nacional, Alexandre Santos, não tem dúvidas que a pausa de três semanas no campeonato foi importante para conseguir implementar melhor as suas ideias junto dos jogadores, esperando, assim, uma boa resposta da equipa no jogo de domingo com o Rio Ave, encontro da oitava jornada da I Liga que tem início marcado para as 15h30, em Vila do Conde.

“Foram três semanas de preparação como uma mini pré-época. Foi muito importante para nós, porque agora conhecemos melhor o potencial de cada um e afinámos muitas coisas que já vínhamos a trabalhar antes. O Rio Ave também precisa de pontuar, como nós. Mas vimos de cinco derrotas seguidas e queremos jogar para ganhar. Queremos muito pontuar e é importante para a nossa equipa neste momento”, sublinhou Alexandre Santos.