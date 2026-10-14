Madeira apresenta estratégia regional da Qualidade nos Açores

A Madeira vai apresentar o percurso e a Estratégia Regional da Qualidade da Região Autónoma da Madeira nas X Jornadas Regionais da Qualidade dos Açores, que decorrem amanhã e sexta-feira, 15 e 16 de Outubro, na Ribeira Grande, ilha de São Miguel.

Isabel Catarina Rodrigues, directora regional do Comércio, Indústria e Qualidade, participa no encontro, subordinado ao tema "Macaronésia: Qualidade, Cooperação e Competitividade em Territórios Insulares", organizado pela Associação Portuguesa para a Qualidade (APQ), em colaboração com a Direcção Regional do Empreendedorismo e Competitividade do Governo dos Açores.

A responsável intervém na sessão de abertura, no dia 15, e integra o painel "Inovação e Qualidade em Territórios Insulares", onde abordará a implementação da estratégia regional e os desafios que se colocam à promoção da qualidade na Madeira.

"Este encontro constitui uma oportunidade relevante para partilhar o caminho que a Madeira tem percorrido na promoção da Qualidade e para aprender com as experiências dos restantes territórios da Macaronésia", afirmou Isabel Catarina Rodrigues, destacando o papel da qualidade na modernização das organizações, na confiança dos consumidores e na competitividade económica.

A directora regional defende também o reforço da cooperação e da partilha de boas práticas entre os territórios insulares, de forma a encontrar respostas comuns para os desafios do desenvolvimento sustentável.

As jornadas reúnem representantes institucionais, especialistas, empresas e academia dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, com debates sobre sustentabilidade, inovação, economia azul e qualidade de vida.

O programa de 16 de Outubro inclui ainda Open Days, dedicados ao contacto com empresas e instituições açorianas e à troca de experiências entre organizações.