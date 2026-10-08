Eurodeputado defende que Madeira e Açores são decisivos para o projecto europeu

O Eurodeputado do PSD, Paulo do Nascimento Cabral, defendeu, no Parlamento Europeu, no âmbito do debate sobre a nova Estratégia para as Regiões Ultraperiféricas apresentada pela Comissão Europeia, que a União Europeia deve passar "das palavras aos instrumentos e dos compromissos às decisões" no que toca às especificidades das Regiões Ultraperiféricas, enfatizando a necessidade de cumprir plenamente o artigo 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e sublinhando que "não podemos tratar por igual o que é diferente".

Paulo do Nascimento Cabral congratulou a intenção da Comissão Europeia em corrigir a abordagem inicialmente apresentada para o próximo Quadro Financeiro Plurianual, recordando que "a proposta inicial esqueceu as especificidades dos nossos territórios".

Aos Açorianos e Madeirenses, interessa-lhes o direito a ficar, garantindo um custo de vida adequado, habitação acessível, emprego e oportunidades, também para os nossos jovens, que não devem ter de partir para terem futuro

Sobre o programa POSEI, o Eurodeputado destacou que "os nossos agricultores, aguardam pelo reforço do POSEI, parado há quase 20 anos e resistem, fazendo mais com cada vez menos. Os nossos pescadores anseiam pelo restabelecimento do POSEI-Pescas que reduza a burocracia, e que retome a ligação direta à Comissão Europeia. Os nossos empresários desesperam por um POSEI-Transportes, que garanta acessibilidade e conectividade para conseguirem competir com as restantes regiões continentais europeias, num verdadeiro mercado único, que continua incompleto".

O Eurodeputado defendeu a simplificação, a manutenção das dotações adicionais, o reforço da coesão, e que "os governos e autarcas tenham uma maior participação, voz activa e o poder que merecem nas decisões que os afectam".

No debate em plenário, Paulo do Nascimento Cabral saudou igualmente o Governo de Portugal pela "defesa intransigente das Regiões Ultraperiféricas no próximo Quadro Financeiro Plurianual".

O Eurodeputado do PSD sublinhou, por fim, o papel estratégico dos Açores e da Madeira para a União Europeia, desde "a proteção dos cabos submarinos, o acesso ao espaço, o conhecimento do mar profundo e as relações transatlânticas, a vigilância da terceira maior Zona Económica Exclusiva da União Europeia, e o combate ao narcotráfico e às drogas sintéticas".

"Temos um enorme potencial: os Açores e a Madeira são decisivos também para a segurança da União".