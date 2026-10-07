Governo Regional apresenta nota de pesar pela morte de Celedónio de Abreu

O Governo Regional manifestou pesar pelo falecimento de Celedónio de Abreu, madeirense radicado na Austrália que, ao longo de várias décadas, se destacou pelo trabalho desenvolvido junto da comunidade madeirense e portuguesa naquele país.

Numa nota de pesar divulgada pela Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, o Executivo Regional recorda o percurso de Celedónio de Abreu, marcado pelo envolvimento em iniciativas de natureza cultural, musical e religiosa e pela defesa das tradições e da cultura madeirenses na diáspora.

Mais recentemente, desempenhou as funções de presidente da Comissão de Nossa Senhora do Monte, cargo que exerceu com dedicação, segundo a mesma nota. A sua ligação à comunidade portuguesa na Austrália passou também pela rádio, onde manteve uma presença durante 34 anos. Nesse período, contribuiu para a divulgação da língua portuguesa, das tradições e para o reforço da ligação dos emigrantes à terra de origem.

O trabalho desenvolvido junto da comunidade foi reconhecido em 2023, quando recebeu o prémio Portuguese Citizen of the Year, atribuído pelo seu contributo para a comunidade portuguesa. No mesmo ano, foi distinguido pelo Governo Regional da Madeira com uma Nota de Louvor pelo trabalho e dedicação à comunidade madeirense.

Na nota de pesar, a Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa considera que a morte de Celedónio de Abreu constitui uma perda sentida pela comunidade madeirense na Austrália, destacando o legado deixado por alguém que dedicou grande parte da sua vida ao serviço da comunidade e ao reforço dos laços com a Madeira.

O Governo Regional endereçou ainda as condolências à família, amigos e à comunidade madeirense na Austrália.