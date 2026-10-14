V Mostra Canina do Podengo do Porto Santo acontece no final do mês

A V Mostra Canina do Podengo do Porto Santo realiza-se nos dias 30 e 31 de outubro, num projeto organizado pela Casa do Povo de Nossa Senhora da Piedade do Porto Santo, com o apoio do Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, e da Câmara Municipal do Porto Santo, que tem assegurado apoio logístico à mostra.

Esta quinta edição assume especial importância, uma vez que o estudo de caracterização do Podengo do Porto Santo se encontra concluído e a documentação relativa ao processo de reconhecimento como raça canina autóctone portuguesa, já foi submetida à devida apreciação pelo Clube Português de Canicultura.

Este é um passo significativo na valorização de um património genético, histórico e cultural profundamente ligado à identidade da ilha. A concretizar-se, o reconhecimento constituirá um motivo de orgulho para os porto-santenses e para todo o Arquipélago da Madeira, que poderá passar a contar com a sua primeira raça canina autóctone oficialmente reconhecida.

O programa terá início no dia 30 de outubro, pelas 20h30, com uma conferência na Casa do Povo.

No dia 31 de outubro, pelas 17h30, terá lugar o desfile canino na Alameda Infante D. Henrique. Durante a Mostra, serão também exibidos vídeos especialmente produzidos para a ocasião, que retratam a história, as origens e as características distintivas do Podengo do Porto Santo, proporcionando ao público um maior conhecimento desta raça e da importância da sua preservação. O evento contará ainda com gastronomia tradicional e animação musical.

A organização convida todos os proprietários de podengos da Região Autónoma da Madeira a participar nesta iniciativa, contribuindo para a divulgação e preservação deste património. Os interessados em integrar o desfile deverão contactar a Casa do Povo de Nossa Senhora da Piedade do Porto Santo até ao dia 26 de outubro.

Mais do que um projeto dedicado aos amantes de cães, esta Mostra pretende sensibilizar a comunidade para a importância de preservar uma herança singular, cujo reconhecimento poderá representar um marco histórico para o Porto Santo e para toda a Região Autónoma da Madeira.