Muito trânsito rumo ao Funchal

Bom dia. A manhã desta quarta-feira, que a esta hora (7h45) ainda é noite, está a ser marcado por uma longa e demorada dupla fila de viaturas rumo ao Funchal.

Foto Google Maps

Na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, o congestionamento pré-matinal ascende já a 4,5 km de extensão, devido precisamente ao muito volume de trânsito para chegar à capital. E a tendência é de aumento desse congestionamento.

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Não há, a esta hora, sinais de outros congestionamentos, mas sendo dia de semana de trabalho e escola, é possível que o habitual ocorra nos pontos críticos, nomeadamente na subida de Santa Rita que, actualmente, tem perdido para a zona entre os nós de Santo António e Santa Luzia.