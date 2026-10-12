Trânsito congestionado nos dois sentidos da via rápida

Bom dia. A manhã desta segunda-feira, numa nova semana, começa com trânsito congestionado devido a tráfego intenso em ambos os sentidos da via rápida.

Foto Google Maps

No sentido Machico - Ribeira Brava, numa das 'portas' do Funchal, o congestionamento já ocorrer desde pouco depois das 7h30, tornando-se agora numa longa fila dupla de 6 km.

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No sentido Ribeira Brava - Machico, a situação é menos complexa, mas também cada vez mais frequente no sublanço entre Santo António e Santa Luzia, são quase 2 km de extensão de viaturas em marcha lenta e quase parada.

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O ponto comum é o nó de Pestana Júnior, saída da via rápida que sempre foi problemática mas que agora ocorre em ambos os sentidos, entupindo km de uma via que se torna lenta ao longo de vários minutos.

Para evitar mais problemas, já sabe, conduza com precaução e paciência.