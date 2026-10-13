EUA restringem acesso a aeroportos sauditas após ataques huthis

Os funcionários norte-americanos na Arábia Saudita passam a necessitar de "autorização especial" para aceder a todos os aeroportos do país, após ataques mortíferos dos rebeldes Huthis do Iémen, anunciou esta segunda-feira a embaixada.

A medida já estava em vigor nos aeroportos de Riade, Dammam e Jeddah, tendo sido agora alargada a todas as infraestruturas aeroportuárias do reino.

A embaixada recomendou também "a maior prudência" aos cidadãos norte-americanos que decidam viajar de avião na Arábia Saudita.

O anúncio ocorreu no mesmo dia em que um alto responsável Huthi avisou os Estados Unidos de uma "resposta rápida e dolorosa" caso intervenham na guerra entre os rebeldes apoiados pelo Irão e as forças iemenitas e o seu aliado saudita.

"Se os Estados Unidos se envolverem na agressão contra o Iémen, não hesitaremos. A resposta será rápida e dolorosa contra os Estados Unidos e todos os seus interesses na região", afirmou Mohammed Al Bukhaiti, em Sana, capital iemenita controlada pelos Huthis.

O responsável Huthi dirigiu também um aviso aos trabalhadores de instalações petrolíferas e aeroportos da Arábia Saudita.

Bukhaiti apelou aos funcionários para que "se mantenham afastados desses locais, que se tornaram alvos legítimos".