Amianto ainda resiste Programa para retirar material perigoso foi lançado em 2016 e dado por concluído em 2020. Câmara do Funchal garante que já não se encontra nos bairros, mas ainda persiste na cobertura de dois edifícios municipais. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 14 de Outubro.

Outros destaques:

Irreverência e espírito crítico Promover a literacia mediática e dinamizar a produção de conteúdos tem sido, desde há 12 anos, a missão do suplemento 'Ponto e Vírgula'. Ontem teve início uma nova temporada, com um formato que apresenta novos desafios aos estudantes.

Prestação da casa sempre a subir Juros da habitação com quinto aumento em apenas meio ano.

Santa Cruz passa taxa turística para 4 euros

E, por fim, Transferência de reclusas admitida Problemas de longa data na ala feminina da cadeia ainda sem solução.

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