Director e professora feridos a tiro por jovem de 14 anos numa escola em França

O diretor e uma professora de uma escola no sul de França foram hoje feridos a tiro e um jovem de 14 anos detido pelas autoridades, disseram hoje várias fontes ouvidas pela agência de notícias AFP.

O diretor da escola foi atingido por um disparo de uma espingarda calibre 12, informou uma fonte policial à AFP, acrescentando que um membro do corpo docente também foi atingido no ataque, ocorrido por volta das 10:00 locais, no horário local (09:00 em Lisboas), em Aubagne, nos arredores de Marselha.

"O diretor e a professora receberam assistência" e "não correm risco de morte", acrescentou a fonte policial.

"A escola -- do ensino básico - não estava a ser afetada pelo movimento estudantil", esclareceu a polícia.

A Procuradoria de Marselha confirmou à AFP a detenção de uma pessoa. As circunstâncias dos disparos não foram detalhadas, nem estabelecida uma possível ligação ao movimento estudantil em curso em França, que tem mobilizado pelo país milhares de jovens e já provocou outros milhares de detidos e feridos, com distúrbios e confrontos com a polícia.

Os ministros do Interior, Laurent Nuñez, e da Educação Nacional, Edouard Geffray, irão ao local durante a tarde, indicou o Governo.

Segundo a estação France3, o alegado autor disparou várias vezes dentro das instalações da escola e foram os funcionários da instituição que imobilizaram o adolescente antes da intervenção das forças de segurança.