Exposição da Lusa assinala 40 anos de história através de 50 fotografias, dez das quais dedicadas à Madeira

A exposição itinerante “40 Anos | 40 Fotografias”, promovida pela Lusa – Agência de Notícias de Portugal, chega à Madeira com o apoio da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, e estará patente no átrio do Arquivo e Biblioteca da Madeira, entre amanhã e 30 de Novembro. Para assinalar a presença da mostra na Região, a exposição integra uma secção especial com mais dez fotografias dedicadas ao arquipélago. A abertura oficial está marcada para as 16h30 desta terça-feira, e contará com a presença do vice-presidente do Conselho de Administração da Lusa, Luís Ferreira Lopes, e do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.

Inaugurada em Maio, na Assembleia da República, a exposição percorre várias cidades do país, reunindo 40 imagens emblemáticas que documentam acontecimentos marcantes das últimas quatro décadas e retratam momentos relevantes da história contemporânea de Portugal.

A iniciativa assinala os 40 anos da Agência Lusa, a única agência de notícias nacional, reconhecida pelo seu papel na produção e distribuição de informação jornalística e de imagens da atualidade, em Portugal e nos países onde está presente.

Luís Ferreira Lopes, vice-presidente da Lusa, destaca que a exposição celebra “40 anos de jornalismo e fotojornalismo de qualidade em todo o território nacional e nos vários países onde a Lusa está presente”, sublinhando a importância de não esquecer as regiões autónomas e a coesão nacional. As fotografias selecionadas constituem também uma homenagem aos profissionais da agência e ao seu contributo para a informação ao longo destas quatro décadas.

Para o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, a chegada desta exposição à Madeira representa uma oportunidade para reconhecer o papel do fotojornalismo na preservação da memória coletiva e na compreensão dos acontecimentos que marcaram o país e a Região.

“Uma fotografia pode fixar um momento, documentar uma mudança e ajudar-nos a compreender melhor a nossa história. Ao longo de 40 anos, a Lusa tem desempenhado um papel fundamental no registo e na divulgação dos acontecimentos que marcam a vida do país, incluindo a realidade das regiões autónomas. A presença desta exposição na Madeira permite-nos revisitar essa memória e valorizar, também, imagens que testemunham a evolução do nosso arquipélago”, afirma.