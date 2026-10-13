Capotamento fere jovem de 20 anos na Ponta do Sol

Uma jovem portuguesa, com cerca de 20 anos, ficou ferida na sequência do capotamento de uma viatura, ocorrido esta tarde na Avenida 1.º de Maio, na Madalena do Mar, Concelho da Ponta do Sol. A vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

O alerta foi recebido pelo Comando Regional de Operações de Socorro pelas 12h21, tendo sido mobilizados quatro operacionais e dois veículos dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.