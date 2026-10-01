"Já me finalizaram a carreira, passados 13 anos e 150 medalhas cá ando eu"

O canoísta Fernando Pimenta, de 37 anos, partilhou esta terça-feira, nas redes sociais, uma mensagem sobre a polémica que se vive no desporto nacional cm o abandono da concentração da selecção nacional por Cristiano Ronaldo, apelando a que o assunto seja resolvido internamente.

O multicampeão português lembrou que todos têm direito a uma opinião, mas notou que, perante a decisão em causa, vão multiplicar-se as crónicas, as análises e as críticas, "uns a crucificar, outros a apoiar".

Pimenta recordou que já deram a carreira de vários atletas e empresários por terminada, e partilhou a sua própria experiência. Em 2013, foi forçado a abdicar da Equipa Nacional, numa fase que classificou como "demasiado dura para explicar hoje". Treze anos depois, o canoísta soma mais de 150 medalhas internacionais.

"Que as coisas se resolvam da melhor maneira, internamente. Até lá, vamos ver uma novela", concluiu, despedindo-se com um "Viva Portugal, viva o Desporto Nacional".

Há cerca de dois anos, o canoísta tinha partilhado uma fotografia com Cristiano Ronaldo, no qual dizia que "depois do Jogo Portugal-Polónia tive oportunidade de conhecer e falar um pouco com um dos meus Ídolos que não precisa de apresentação". Comum emoji de um bode ('Goat' a representar o melhor de todos os tempos), frisava: "Digamos que é um sonho realizado! Uma coisa é certa, damos todos os dias o nosso melhor para levar e representar Portugal e os Portugueses com orgulho ao mais alto nível!", concluiu.