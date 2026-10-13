Suárez torna-se o melhor marcador de sempre do Sporting na prova

O avançado colombiano Luis Suárez chegou hoje aos sete golos na Liga dos Campeões de futebol e tornou-se no melhor marcador de sempre do Sporting na prova, superando Gyökeres, Liedson e Trincão.

Suárez adiantou os 'leões' na visita aos franceses do Lens (1-0), aos 22 minutos, na segunda jornada da fase de liga, para alcançar um registo histórico ao serviço do emblema lisboeta.

O avançado, que chegou ao Sporting em 2025/26, marcou cinco golos na época de estreia na prova, nos 12 jogos disputados, contribuindo para que os 'verdes e brancos' chegassem pela segunda vez na história aos quartos de final, acabando eliminados pelos ingleses do Arsenal.

O colombiano apenas por uma vez 'bisou', no triunfo por 2-1 na receção aos franceses do Paris Saint-Germain, atual bicampeão europeu.

Esta temporada, depois de ter marcado no triunfo por 3-1 frente aos turcos do Galatasaray, Suárez voltou hoje a colocar o seu nome na lista de marcadores naquele que é o seu 14.º jogo na competição, desempatando com os outros três jogadores que têm seis golos em fases principais da prova, seja grupos ou fase de liga.

Entre eles está o sueco Viktor Gyökeres, que marcou seis golos em oito jogos pelo Sporting na 'Champions' na época 2024/25, incluindo um 'hat-trick' frente ao Manchester City.

Nas duas épocas em Lisboa, o internacional sueco apenas disputou uma edição da Liga dos Campeões, na qual os 'leões' foram eliminados no play-off de acesso aos oitavos de final pelos alemães do Borussia Dortmund, transferindo-se no final da época para o Arsenal.

Outro dos avançados que soma seis golos pelo Sporting é o brasileiro Liedson, divididos por três épocas em que representou os 'leões' na prova, num total de 15 jogos.

Liedson, que mais tarde representou o FC Porto, não marcou na primeira época na 'Champions', em 2006/07, mas nas duas seguintes fez seis tentos, quatro em 2007/08 e dois em 2008/09.

O único entre os jogadores com seis golos anotados que não é avançado é Francisco Trincão, que trocou no início desta época o Sporting pelos sauditas do Al Ahli.

O internacional português chegou aos seis tentos em 26 jogos que disputou pelos 'leões' na Liga dos Campeões, divididos em três épocas (2022/23, 2024/25 e 2025/26).

A época mais proveitosa de Trincão foi precisamente a passada, com quatro golos, depois de uma temporada em branco em 2024/25, com os outros dois tentos a serem anotados em 2022/23.

Em relação a presenças em jogos da 'Champions', o recorde está na posse central e capitão Gonçalo Inácio, que chegou hoje aos 33, em cinco presenças em edições da prova milionária.

O Sporting, que venceu na primeira jornada os turcos do Galatasaray, está a jogar no terreno do Lens, na segunda jornada da competição.