Temperaturas recorde na Europa em Setembro que foi o segundo mais quente de sempre

O mês passado foi o segundo setembro mais quente de que há registo, com as temperaturas médias a baterem recordes na Europa ocidental e serem também as mais altas de sempre nos oceanos extrapolares.

Os dados fazem parte de um balanço hoje divulgado pelo Serviço de Alterações Climáticas Copernicus (C3S), implementado pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF), segundo o qual setembro marcou o segundo mês consecutivo em 2026 com temperaturas globais superiores a 1,5ºC (graus celsius) acima dos níveis pré-industriais.

Em 2015, em Paris, praticamente todos os países do mundo concordaram em tudo fazer para evitar um aumento das temperaturas acima de 1,5ºC, como forma de combater o aquecimento global.

Segundo o Copernicus, no mês passado as temperaturas globais atingiram 1,63°C acima do nível pré-industrial, fazendo parte de uma sequência de meses acima de 1,5°C que começou em agosto e deverá continuar até 2027.

Em toda a Europa o mês foi excecionalmente quente e seco, foi mesmo o mais quente de sempre em partes da Europa ocidental, e agravaram-se as condições de seca generalizada, que se refletiram em partes dos caudais de rios Reno, Vístula, Danúbio ou Garona-Dordonha, que atingiram mínimos nunca antes observados.

O Copernicus pormenoriza no documento hoje divulgado que a temperatura média global do ar em setembro foi de 16,27ºC, 0,82ºC acima da média de 1991-2020, e que se registou uma temperatura 1,63°C acima da média pré-industrial estimada para o período de 1850-1900.

Na Europa a temperatura média em terra foi 1,54ºC acima da média 1991-2020.

Nos mares, tirando os mares polares, a temperatura foi a mais elevada de sempre para um mês de setembro, chegando aos 21,05ºC.

O Copernicus nota que as temperaturas à superfície do mar estão excecionalmente elevadas em grande parte do Pacífico tropical, onde as condições do "El Niño", (fenómeno cíclico de aquecimento da água do mar) se estão a fortalecer.

Em setembro, a temperatura à superfície na região do "El Niño" atingiu um recorde histórico de 29,70°C.

Na Europa, as temperaturas da superfície do mar atingiram também níveis recorde para setembro, ao longo da costa atlântica e no Mediterrâneo ocidental.