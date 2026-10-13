Sporting procura segunda vitória seguida no estádio do Lens

O Sporting procura hoje manter-se na rota das vitórias na Liga dos Campeões de futebol de 2026/27, ao visitar o Lens, num confronto entre os vice-campeões de Portugal e França, da segunda jornada da fase de liga.

A equipa lisboeta estreou-se na 'Champions' com uma vitória por 3-1 na receção aos turcos do Galatasaray, enquanto o Lens impôs-se por 3-2 no estádio do Slavia de Praga, graças a dois golos marcados depois dos 90 minutos, no penúltimo jogo sob o comando do treinador alemão Dino Toppmöller, que foi substituído pelo adjunto Yannick Cahuzac.

O Lens está longe do fulgor da época passada, em que obrigou o Paris Saint-Germain (bicampeão europeu em exercício) a trabalho redobrado para revalidar o título francês, e ocupa um modesto 10.º lugar na Ligue 1, ainda que tenha quebrado na sexta-feira uma série de quatro partidas sem vencer, ao impor-se por 2-1 ao Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca.

Terceiro classificado na I Liga, o Sporting também atravessou recentemente uma fase conturbada, tendo concedido dois empates seguidos no campeonato português, mas também terminou na sexta-feira esse ciclo negativo, com um triunfo por 3-1 no estádio do Sporting de Braga, num jogo em que até chegou ao intervalo em desvantagem.

O médio ofensivo Rodrigo Zalazar foi um dos principais responsáveis pela reviravolta 'leonina', depois de ter começado o jogo no banco de suplentes, mas o internacional uruguaio manteve-se menos de 30 minutos em campo e é uma baixa de vulto para o treinador Rui Borges para o encontro com os franceses, com início às 17:45 (hora de Lisboa), e também para o duelo com o LASK Linz, na próxima semana.

A outra equipa portuguesa presente na atual edição da 'Champions' é o FC Porto, campeão nacional em título e líder destacado da I Liga, que joga na quarta-feira em Sevilha, frente ao Betis, depois de se ter estreado com uma derrota em casa perante o Manchester City, por 2-0.