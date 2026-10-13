Madeira procura atrair investimento francês em Paris

A Madeira vai apresentar-se a potenciais investidores franceses na próxima quinta-feira, 15 de Outubro, numa iniciativa que decorrerá na Embaixada de Portugal em Paris. A deslocação será liderada pelo secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, que pretende reforçar as relações comerciais entre a Região e França e abrir novas oportunidades de negócio às empresas madeirenses.

Promovida pela Invest Madeira, a iniciativa 'Madeira – uma excelente oportunidade', vai contar com a participação de José Manuel Rodrigues, na dupla qualidade de secretário regional da Economia e presidente da Invest Madeira, liga a orientação política do Governo Regional à actuação da agência responsável pela internacionalização e pelo investimento, que é tutelada pela Secretaria Regional de Economia. A deslocação constitui, assim, uma acção de diplomacia económica, através da qual o governante apresentará as prioridades da Região e procurará estreitar relações com interlocutores que possam contribuir para a sua concretização.

O protocolo a celebrar com a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa confere continuidade a esse trabalho, estabelecendo uma base de cooperação orientada para dois objectivos complementares: favorecer a presença das empresas madeirenses no mercado francês e promover a Madeira junto de investidores de França. A parceria aproxima a Invest Madeira de uma entidade dedicada às relações empresariais entre os dois países, reforçando a ligação entre a promoção externa da Região e o conhecimento do mercado em que pretende ampliar a sua presença.

Esta cooperação enquadra-se na estratégia do Governo Regional para a diversificação das relações económicas externas, captação de investimento e apoio à internacionalização das empresas. Mais do que dar visibilidade à Madeira, pretende-se criar condições para que essa projecção se consubstancie em contactos comerciais, parcerias empresariais e novas possibilidades de investimento.

Além de José Manuel Rodrigues, serão oradores o embaixador de Portugal em Paris, Francisco Ribeiro de Menezes, o embaixador António Martins da Cruz, Catarina Sardinha, representante da Mesa de Management da Câmara de Comércio e Indústria da Madeira – ACIF-CCIM, António Vieira da Silva, representante do Fundo Mais Habitar Madeira, e Carlos Vinhas Pereira, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa.

A sessão terá início pelas 10h30, na Embaixada de Portugal em Paris (1 Rue de Noisiel, 75116 Paris). A assinatura do protocolo está prevista para as 11h45.